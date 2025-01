Iconisch muziekcafé gered door vijf stamgasten

Café Swaf kan gezien worden als een iconische kroeg, zeker binnen de Hoornse alternatieve muziekscene. Voorbeelden van artiesten die binnen deze muren de tijd en ruimte kregen om zich te ontwikkelen, zijn onder meer de band Johan en zanger Tim Knol.

In 2015, toen de voormalige eigenaar Nico Danenberg afscheid nam, gaf Johan er een reünieconcert. “Zo’n beetje de hele Hoornse scene heeft daar vroeg of laat wel eens achter de bar gestaan. Het is een mooie plek vol paradijsvogels, alcoholisten en muzikanten. Tim Knol heeft er praktisch gewoond, Jeroen Overman heeft er lang gewerkt. Nico van Swaf is vroeger nog met Johan mee geweest als chauffeur”, vertelde drummer Jeroen Kleijn destijds tegen muziekplatform 3 voor 12.

Met een camper naar Zuid-Europa

Van Wijk kwam 6,5 jaar geleden 'per toeval' in het café terecht. "Voor mij is het nu tijd om andere dingen te doen. Ik merkte dat ik niet meer de passie en energie had, die ik daarvoor wel had. Dus ik heb besloten om helemaal te stoppen. Ik heb een oude camper op de kop getikt en daar ga ik in wonen. Ik heb plannen om naar Zuid-Europa te gaan."