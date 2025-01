Verplichte doorstroomtoets is oneerlijk, zegt basisschooldirecteur

De onderwijsinspectie dreigt nu met maatregelen tegen de scholen die de doorstroomtoets links laten liggen. Elkerbout ligt er niet wakker van. "We hebben steeds open kaart gespeeld met de inspectie. We hebben ze uitgenodigd om langs te komen, maar ze kwamen niet. Als ze onderzoek willen doen, zijn ze van harte welkom. Maar als ze echt maatregelen tegen de scholen willen nemen, dan gaan wij tot het gaatje."

Te vroeg selecteren

De leerlingen hoeven in elk geval niet bang te zijn dat ze zonder de doorstroomtoets niet worden toegelaten tot het voortgezet onderwijs. Marten Elkerbout: "Dat zijn ze wettelijk verplicht. We zijn op zich ook niet tegen een landelijke toets, maar ik vind dat we leerlingen veel te vroeg selecteren. Daar zijn ze nog te jong voor. Het is beter om een leerling later een keuze te laten maken."

Dat zou kunnen door de brugklas langer dan een jaar te laten duren, denkt de schoolbestuurder. "Je kunt de leerlingen dan samen naar gym en maatschappijleer laten gaan, maar bijvoorbeeld wel verschillende niveaus bij wiskunde aan te bieden. Dan hou je die kinderen ook bij elkaar. Maar ik vind dat de politiek het daar echt heeft laten liggen. De huidige coalitie heeft zelfs de subsidie voor de brede brugklas ingetrokken. Dat is echt ontzettend slecht beleid."