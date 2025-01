In Schagen hangt postbode Astrid verloren handschoenen aan de waslijn

"Die handschoenen lijken wel pootjes te hebben," zegt Astrid Looij lachend. "Ik was er net ook eentje kwijt, maar die lag in de schuur, dus ik had hem snel weer gevonden."

De postbode blijft de komende weken alle handschoenen meenemen die ze vindt, in de hoop dat de eigenaren ze weer komen ophalen. "Je mag ze zo meenemen, je hoeft niet aan te bellen. Wat overblijft gaat uiteindelijk in de textielbak."