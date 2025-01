Vermiste Ouderkerker (69) in goede gezondheid aangetroffen in Amsterdam

Dat laat zijn familie aan NH weten. De politie schreef vanochtend in een vermissingsbericht weten dat de man gisteren voor het laatst was gezien aan de Holendrechterweg ter hoogte van het Landje van Geijssel. Hij verplaatste zich op een fiets. Onduidelijk is of zijn fiets ook is aangetroffen.

"Er zijn inmiddels tientallen mensen aan het zoeken", zei een vriend van de familie vanochtend tegen NH. Ook de politie speurde mee, volgens de familie met drones en een helikopter in de buurt van de Holendrechterweg en de Ouderkerkerplas.