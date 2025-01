Door vrijwilligers gered theater De Beun trekt boven verwachting veel bezoekers

Het drietal dames is trots wat het dorp gezamenlijk voor elkaar krijgt. "Toen vorig jaar het zwembad en het theater onder vuur lagen stonden er direct mensen op", vertelt Suzanne. "Het laatste wat je wil is dat je een dorp wordt zonder voorzieningen", vult Marjon aan.

Minder kwetsbaar richting de toekomst

Wel hebben Marian, Suzanne en Marjon gemerkt hoeveel werk er in het runnen van een theater zit. "We hebben het zeker onderschat, maar we vinden het ook ontzettend leuk", zegt Suzanne. Maar ze hoeven het ook niet alleen met zijn drieën te blijven doen. "Er vormt zich een kring om ons heen met bevlogen mensen. Daarmee zouden we het bestuur kunnen uitbreiden en daardoor worden we ook minder kwetsbaar richting de toekomst", besluit Suzanne.

Het meeste genieten de dames momenteel van de reacties in het dorp. "Nog wekelijks komen er mensen ons vertellen dat ze zo blij zijn dat De Beun weer open is", vertelt Marian.

Stichting zonder winstoogmerk

En de lijst met vrijwilligers wordt alleen maar groter. Er is zelfs tijdelijk een wachtlijst. Ook financieel ziet het er momenteel goed uit voor De Beun. "We hebben in de zomer Werkgroep Behoud de Beun omgezet tot Stichting Filmhuis en Theater de Beun", vertelt Marian. "Hierdoor zijn een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. Het geld wat we wel verdienen kunnen we straks weer steken in het onderhoud en andere behoeften."

Met aanstaande voorstellingen van Karin Bloemen, Patrick Laureij en Kees van Amstel is de agenda van De Beun dit voorjaar goed gevuld. "En we zijn alweer bezig met de programma's voor de zomer", vertellen de dames. "We voelen gewoon enorm veel steun vanuit het dorp en dat geeft vertrouwen voor de toekomst."