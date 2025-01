Bewolking, buien en onweer vandaag, maar droger weer op komst

Vandaag blijft het overwegend bewolkt in Noord-Holland, maar zo nu en dan breekt de zon even door. Er is kans op wat regen, vooral 's middags. Vanavond koelt het af en kunnen er buien ontstaan, met aan de kust mogelijk onweer.

Vannacht zet de regen door en blijft het nat. De temperatuur ligt vandaag rond de 9 graden, met een krachtige wind aan zee.

Morgen wordt het rustiger weer, met misschien een enkele bui, maar het blijft overwegend droog. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Donderdag kan er nog wat regen vallen, maar vanaf vrijdag en in het weekend blijft het droog. 's Nachts is er kans op lichte vorst. "Dus let vanaf donderdagnacht op gladheid op de wegen", waarschuwt weerman Jan Visser.