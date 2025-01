112-blog | Trein ontspoord op station Haarlem • Vrachtwagen kantelt op A8

10.37 uur

Vanwege een gekantelde vrachtwagen is de A8 richting Zaandam is de weg afgesloten. Dit zorgt voor langzaam rijdend en stilstaand verkeer bij Zaanstad. Door het ongeval moeten de vangrail en het wegdek worden gerepareerd, waardoor de afrit Zaanstad-Assendelft naar de N246 tijdelijk dicht is. De brandweer heeft de bestuurder via het dak uit de cabine bevrijd, waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. De overlast kan tot halverwege de middag duren.