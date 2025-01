Muziekinstrumenten gezocht voor kinderen die het niet zo breed hebben

Tijdens een repetitie van het leerorkest blazen de kinderen op blinkende instrumenten. "Ze zijn allemaal in bruikleen", vertelt Mark van der Jagt van het Cultuurhuis Heemskerk. "Een gezin dat het al niet breed heeft, of met drie kinderen, kan niet zomaar een instrument aanschaffen."

Sven speelt trombone in het leerorkest en heeft die ook in bruikleen. Voor hem is muziek maken heel belangrijk. "Het geeft je afleiding als je iets hebt, dan vergeet ik waar ik niet over na wilde denken."