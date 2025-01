Raad Drechterland: energiepark moet kleiner en zonder windmolens, maar kan dat ook?

Het voorstel om de plannen voor het energiepark bij Oosterleek te beperken, kwam voort uit groeiend verzet onder inwoners. Zij werden overvallen door de omvang van het project van ontwikkelaar ABO Energy: een terrein van 32 hectare met zonnepanelen, energieopslag en twee windturbines van 250 meter hoog.

Het energiepark is bedoeld als bijdrage aan de Regionale Energiestrategie (RES), waarmee Drechterland in 2040 energieneutraal wil zijn. Toch vindt ook de lokale politiek het project te grootschalig en heeft de raad besloten op de rem te trappen.

Ondanks informatie over RES, toch verrast

Raadsleden gaven aan verrast te zijn door de grootschaligheid, verantwoordelijk wethouder Sjon Wagenaar sprak over een plan 'dat uit de lucht viel' en 'insloeg als een bom'. Terwijl nog geen jaar geleden een meerderheid nog akkoord ging met de RES, waarbij ook het gebied tussen Hem en Oosterleek was ingetekend als locatie voor dit soort initiatieven.

"We hebben onvoldoende scherp gehad, wat de meest extreme gevolgen hadden kunnen zijn. Dat inzicht ontbrak, en willen we nu rechtzetten", aldus David van Gelderen van Progressief Drechterland. Zijn CDA-collega Jan Klein Swormink was ook niet enthousiast over wat hij 'paniekvoetbal' noemde. "We hebben jaren over de RES gepraat en komen nu ineens met maatregelen. Maar die steunen we wel, omdat de plannen te massaal zijn."