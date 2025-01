Agressie en geweld tegen verkeersregelaars, gemeente zet extra handhavers in

Veel Amsterdammers zullen het de afgelopen tijd al gemerkt hebben: er wordt veel aan de weg gewerkt. Omdat hekken en pionnen vaak niet voldoende zijn om de weg af te sluiten, staan er geregeld verkeersregelaars om de boel te controleren.

Maar die hebben volgens de gemeente regelmatig met agressie en geweld te maken. Daarom zet de gemeente vanaf februari handhavers in rondom wegwerkzaamheden.

Boetes

Volgens de gemeente zijn er bij werkzaamheden aan de Stadhouderskade onlangs diverse incidenten geweest. Om wat voor ongeregeldheden dit precies gaat, is niet bekend. Er zouden daar de laatste tijd door handhaving en politie meer dan honderd boetes zijn uitgedeeld.

De extra handhavers zullen onder andere bij werkzaamheden in het centrum, in West bij de Oranje Loper en in Noord aan de Meeuwenlaan en in Elzenhagen gaan staan.

Uitgescholden en aangevallen

Verkeerswethouder Melanie van der Horst (D66) noemt de inzet 'bizar'. "Het is niet normaal om een verkeersregelaar uit te schelden of aan te vallen, omdat je een paar minuten moet omrijden. Ze staan daar voor ieders veiligheid en ze verdienen respect."