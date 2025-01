NH Sport: Annie is bijna een halve eeuw de patatkoningin van ADO'20

Ondanks dat ADO'20 onderaan in de tweede divisie bungelt, kan trainer Roy van der Mije over twee internationals beschikken. Jonathan Richard is momenteel geblesseerd. Ploeggenoot Terence Groothusen komt tegen AFC wél in actie. De spits vindt het bijzonder om voor de nationale ploeg van Aruba uit te komen. "Als het volkslied begint, moet ik bijna huilen."