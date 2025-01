Zorgen over snusgebruik jongeren: "Zakje snus bevat evenveel nicotine als pakje sigaretten"

Toch is de Amsterdamse Julius blij met het product. Hij begon anderhalf jaar geleden aan snus om van het roken, en later ook het vapen af te komen. "Ik was toen die vapes op de markt kwamen allang gestopt met roken, toen toch geprobeerd en verslaafd geraakt totdat ik deze dingen probeerde", vertelt hij. Volgens hem is het een gezondere variant.

El Markhous beaamt dat er bij vapen en roken feitelijk meer schadelijke stoffen vrijkomen. Toch is het volgens hem geen goede oplossing. "Het is alsnog problematisch, omdat je het in stand houdt. Je wil dat mensen stoppen met roken", vertelt hij.

Snapchat

Snus is overgewaaid uit Scandinavië, waar het wel mag worden verkocht. Dat mag hier officieel niet, maar gebeurt wel op sommige plekken. Ook zijn er dealers actief in de stad. Scholieren laten weten dat het product zelfs via Snapchat te koop is. Ook Moorman kocht het online, al is het soms wel zoeken. "Soms worden websites wel offline gehaald", zegt hij.

Wat Jellinek betreft komt er meer aandacht voor het onderwerp.