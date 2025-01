Eerste steen bij tramhalte ter herdenking van foute rol GVB bij Jodentransport

In maart vorig jaar kwam het boek 'Verloren Stad' uit, van Willy Lindwer en Guus Luijters - die recent is overleden. De twee mannen deden vier jaar lang onderzoek naar de logistiek achter de deportatie van joden. Het boek onthult dat de Amsterdamse tram daar een grote rol in had. "Er zijn ruim honderdduizend Nederlandse joden vermoord. De helft daarvan werd met de tram in Amsterdam naar de stations gebracht", vertelt Lindwer. Het gemeentelijk vervoerbedrijf kreeg daar geld voor, geld dat de gemeente nu wil teruggeven aan de gemeenschap.

Verantwoordelijkheid van de stad

Ook burgemeester Halsema is aanwezig als de steen in de grond wordt geslagen. In haar speech benoemt ze het leed dat de Joodse gemeenschap heeft doorgemaakt, hoe weinig oog de samenleving hier na de oorlog voor had en hoe er geen verantwoordelijkheid werd genomen door de stad voor hun rol bij de deportaties. "En toch bouwden al die joden mee aan het naoorlogs Amsterdam, waar ook opnieuw bloeiend joods leven kwam. Amsterdam is hen eeuwig dankbaar, want zonder joods leven is er geen Amsterdam, geen Mokum."