Gekraakt pand Amsterdam stond helemaal niet leeg, student Paul kan zijn huis niet meer in

Paul gaat vaak aan het einde van de week terug naar zijn ouderlijk huis in Limburg, zo ook afgelopen donderdag. "Ik kreeg zaterdag toen ik aan het werk was in de zaak van mijn vader een belletje van de Amsterdamse politie", vertelt de student. "Ik kan het eigenlijk niet begrijpen, want die mensen komen binnen en die zien dat er een bed en een slaapbank staan, er liggen dekens die gebruikt zijn. Ik snap gewoon niet dat ze zijn blijven zitten."

Spandoeken

Zaterdagmiddag hing een groep krakers spandoeken uit het raam om te laten weten dat het pand is gekraakt. Wanneer de krakers het pand hebben betreden is niet duidelijk. Volgens Paul zaten ze er nog niet zo lang in. De vader van zijn nieuwe huisgenoot was vrijdag nog in de woning om dingen op te meten en maakte ook een video om het hele huis te laten zien. Die video is in bezit van AT5.