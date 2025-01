'Wij staan achter jullie', lotgenoot Singer Laren leeft mee met Drents Museum na kunstroof

Na een explosie bij het museum in Assen werden meerdere archeologische topstukken van Roemeens goud buitgemaakt. De roof trekt zowel nationaal als internationaal veel aandacht. Het onderzoek naar de daders en de verdwenen kunstschatten is nog in volle gang.

'Onrechtvaardig'

Vijf jaar geleden ging het in Laren precies zo. Een dief drong het Singer Laren binnen en ontvreemdde Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Vincent van Gogh. Dat Van Os en De Lorm intens meeleven met hun collega’s in Drenthe en Roemenië is dan ook niet verwonderlijk.

“Ik heb Harry Tupan van het Drents Museum meteen gebeld. Hij zat er helemaal doorheen, had een schuldgevoel. Zo’n roof is een ongelooflijk trauma. Dat moet je als team samen verwerken,” zegt De Lorm.

Toch dwalen de gedachten van de directeuren ook af naar die bewuste nacht, ruim vijf jaar geleden. “Het voelde ontzettend onrechtvaardig. We waren woedend,” blikt Van Os terug. “We waren al gesloten vanwege corona en dan word je óók nog beroofd.”

De boodschap van Singer Laren is helder: “Wij staan volledig achter jullie. De hele museumwereld steunt elkaar,” zegt De Lorm. “Je weet dat het overal kan gebeuren. Als één van ons wordt getroffen, staan we als sector samen.”

'Extra pijnlijk'

Er is nog een opvallende overeenkomst tussen de roof in Drenthe en die in Laren vijf jaar eerder: de gestolen stukken waren in bruikleen. De archeologische topstukken in Assen kwamen uit het Nationaal Historisch Museum van Roemenië; de gestolen Van Gogh was destijds eigendom van het Groninger Museum. “Dat maakt het extra pijnlijk.”

“Toch moet je uiteindelijk door,” zegt Van Os. De museumdeuren gingen weer open, en de beveiliging werd aangescherpt. “Maar er blijft altijd iets knagen. Dat er onder jouw leiding iets misging – daar voel je je schuldig over.”

Hoop houden

In de jaren daarna bleef Singer Laren hopen op de terugkeer van het werk van de Hollandse meester, zoals het Drents Museum dat nu zal doen. “Ik putte hoop uit cijfers die laten zien dat werken van Van Gogh vaak terugkeren.”

En die hoop bleek terecht. Na 3,5 jaar wist kunstdetective Arthur Brand het schilderij op te sporen, tot grote vreugde van Singer Laren, het Groninger Museum en de rest van de Nederlandse kunstwereld.