Als het even kan speelt Telstar-directeur Annokkée graag een potje tafeltennis

Na zeventien jaar stopte de excentrieke Pieter de Waard in 2023 als algemeen directeur van Telstar. Leon Annokkée volgde hem op, en gaf aan: "Ik ben een ander type. Ik hoor vaak dat ik zakelijker ben in mijn benadering."

Met Annokkée spraken we onder andere over topscorer Zakaria Eddahchouri: blijft de spits tot het einde van het seizoen of maakt hij nog een transfer? Ook kwamen het ontslag van trainer Mike Snoei en Annokkée’s visie voor de toekomst van de club aan bod. Uiteraard werd er ook een potje tafeltennis gespeeld.