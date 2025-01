Na zes jaar stopt wethouder Theo Reijn in Eemnes: 'Ik werd gekscherend 'de Bouwpaus' genoemd'

Theo Reijn stopt als wethouder in Eemnes. Dit gebeurt op een bijzonder moment, aangezien hij volgende maand zijn tienjarig jubileum als wethouder viert. Reijn was eerder vier jaar wethouder in Wijdemeren en de afgelopen zes jaar in Eemnes. Het is nog niet bekend wanneer hij precies zijn functie zal neerleggen.