Bussumse flatbewoners moeten hun huis uit door lekkage bij de bovenburen

Rond 01.00 uur vannacht sprong een waterleiding op de vierde verdieping van een appartement aan de Boslaan in Bussum. Het water stroomde via de woning naar beneden en kwam terecht in drie appartementen. Volgens de brandweer waren de bewoners van het appartement op dat moment niet thuis, waardoor de deur geforceerd moest worden om toegang te krijgen. De oorzaak van de leidingbreuk is nog onbekend.

Overnachten in hotel

De straat werd tijdelijk deels afgesloten, terwijl de brandweer langdurig bezig was met het inzetten van waterstofzuigers om het water weg te pompen. De waterschade is aanzienlijk.

De vader van de vrouw die op de derde verdieping woont, bevestigt de omvang van de schade. Tot in de late middag zijn reparateurs en aannemers in het complex aan de Boslaan bezig met herstelwerkzaamheden. Het stel dat in het getroffen appartement woont, moest de nacht noodgedwongen in een hotel doorbrengen. De emotie zit dan ook erg hoog. Ook vanavond zullen ze in een hotel moeten overnachten.