Amstel best gewaardeerde station van de stad, Lelylaan slechtst

Van de elf Amsterdamse treinstations wordt Lelylaan als minst gewaardeerd; het station krijgt een 6.1 en staat daarmee op plek 380.

Station Lelylaan gaat in de toekomst flink op de schop. Het station moet 'vriendelijker' en 'groener' worden. Met de verbouwing is zeker 130 miljoen euro gemoeid en de werkzaamheden gaan in 2029 van start.