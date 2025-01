Dit zijn de populairste kattennamen van Noord-Holland

Ieder jaar onderzoekt huisdierenverzekeraar Figo wat de populairste honden- en kattennamen zijn. Bij de Noord-Hollandse hondenbaasjes vielen het afgelopen jaar de namen Charlie, Guus en Luna in de smaak. Deze laatste bleek ook onder de katteneigenaren populair.

Veruit de meeste katten in onze provincie kregen in 2024 de naam Simba, geïnspireerd door de film The Lion King. Dat was niet de enige 'Leeuwenkoning'-naam: ook Nala komt in de lijst voor. Deze staat op de vierde plek.

Andere namen die aansloegen waren Mimi, Coco en Loki. Bekijk de volledige lijst in de onderstaande infobalk.