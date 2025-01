Alarm op Schagense middelbare school om scholier met pistool

Rond 13.00 uur vanmiddag ontving de politie een melding over een vuurwapen bij het Regius College in Schagen. Een groep jongeren stond daar, waarvan een persoon mogelijk een voorwerp bij zich had dat op een vuurwapen leek.

De politie nam de melding serieus en werd met meerdere eenheden ter plaatse gestuurd. Na onderzoek bleek het om een nepvuurwapen te gaan. "De persoon werd aangehouden en overgebracht naar het bureau. Wij gaan in gesprek met de ouders", aldus de politie.

Levensgevaarlijk

Hoewel het om een nepwapen ging, benadrukt de politie dat dergelijke voorwerpen levensgevaarlijk kunnen zijn. "Nepvuurwapens lijken vaak echt, waardoor van afstand niet te zien is of het om een echt wapen gaat. We benaderen personen met nepvuurwapens dan ook op dezelfde manier als vuurwapengevaarlijke verdachten."

Nepvuurwapens zijn verboden, en het dragen ervan kan leiden tot een boete van maximaal 20.000 euro of een gevangenisstraf.