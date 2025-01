Haarlem verwijdert fietsenrekken: 2000 fietsplekken aangeboden in kelders

In de loop van volgende maand wordt de fietsenkelder met 500 plaatsen onder de ING geopend. Later volgen de ondergrondse stallingen onder de vroegere V&D aan het Verwulft met 750 plaatsen en in de Kruisstraat, waar eveneens een stalling voor 750 rijwielen wordt gecreëerd.

Fietsers kunnen daar gratis hun rijwielen stallen. Het bonnetjessysteem zoals dat nu bestaat in de Blauwe Tram in de Tempeliersstraat, de Smedestraat en de Botermarkt, verdwijnt. Fietsen tegen een gevel, een lantaarnpaal of tegen een boom neerzetten, mag straks niet meer. Handhavers controleren dit en fietsstewards wijzen mensen de weg naar de fietsgarages.

Neergekwakte fietsen

Als het aan de gemeente ligt, is het dan gedaan met kriskras neergekwakte fietsers die de doorgang van wandelaars bemoeilijken. Om de fiets voor de snelle boodschap bij de winkel te kunnen parkeren, worden speciale groene vakken gemaakt. Fietsen die langer dan een maand geparkeerd staan, voert de gemeente af. Niet alleen in het centrum, maar ook in winkelcentra daarbuiten loopt de fietser dat risico, want ook daar gaat de gemeente handhaven.

Er komt een promotiecampagne om mensen te wijzen op de mogelijkheid om in de kelders te parkeren. Winkeliers en eigenaren van horecagelegenheden zijn blij met de maatregel. Zij hebben lange tijd geageerd tegen de heersende chaos van geparkeerde fietsen in de stad.

Tekst gaat verder on de foto