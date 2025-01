Spierziekte zet leven van oud-circusdirecteur Alex Sijm (48) op zijn kop: "Ik wil mensen inspireren"

De titel van de theatershow is 'Liggen blijven is geen optie'. Het symboliseert de wilskracht van Alex. In de theatershow hoopt de Noord-Hollander mensen opnieuw te boeien. Net als vroeger met zijn circus. "Ik hoop mensen, zeker in deze tijd, een stukje positiviteit en inzicht te geven."

Het maakt niet uit wie je bent of wat je hebt

Waar in het circus alles om de artiesten ging, draait de theatershow nu om Alex zelf. "Ik probeer op een openhartige en luchtige manier mijn verhaal te vertellen, maar dat vind ik best spannend." Inmiddels heeft Alex acht try-outs gedaan met zijn voorstelling.

Op 7 en 8 februari speelt hij in het Polanentheater in Amsterdam en daarna volgt vanaf juni tot november een tournee langs verschillende Nederlandse theaters. "Eigenlijk wil ik net als die mensen met dwerggroei destijds in Egmond laten zien dat wie je bent of wat je hebt niet uitmaakt. Liggen blijven is voor mij gewoon geen optie", besluit Alex met een knipoog.