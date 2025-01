Oproep Haarlemse rector krijgt instemming, maar: 'Verbod smartphone niet de oplossing'

Wethouder Jeugd en Onderwijs in Haarlem, Bas van Leeuwen, deelt die zorgen. "Het is gewoon slecht voor ze, vooral social media. Ik maak onderscheid tussen telefoons en social media. Met name het ‘smart’-gedeelte baart me zorgen. Kinderen slapen slecht, vooral doordat ze veel op social media zitten. Daarnaast leiden online pesten en prestatiedruk – altijd leuk en vrolijk moeten zijn – tot psychische problemen. Daarom zeg ik: begin er zo laat mogelijk mee."

‘Ouders vinden bereikbaarheid belangrijk’

Een harde grens, zoals Schaap voorstelt, wil Van Leeuwen niet trekken. "Het belangrijkste is dat we dit gesprek voeren. Ouders vinden het prettig dat hun kind bereikbaar is, dat moeten we niet uit het oog verliezen." Bij enkele Haarlemse scholen hebben ouders zich al verenigd om hierover in gesprek te gaan. "Dat zijn goede, maar complexe gesprekken."