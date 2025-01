Politietekort door Navo-top bedreigt harddraverij Beverwijk

95 miljoen euro

Bij de Navo-conferentie, die Nederland dit jaar voor het eerst organiseert, bespreken staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen onder andere de veiligheid in de wereld. Het gaat in totaal om meer dan 150 afgevaardigden en nog eens zesduizend delegatieleden. De totale kosten voor de hele organisatie liggen rond de 95 miljoen euro.

De politie heeft de taak om deze regeringsleiders te beschermen en daar zijn in totaal 27 duizend agenten nodig, ongeveer de helft van het hele landelijke politiebestand. Vorig jaar riep de korpschef gemeenten daarom op om een 'evenementluwe' periode in te lassen.

Nationaal commandant Willem Woelders zei eerder dat het jammer is dat evenementen niet door kunnen gaan. "Maar de realiteit is dat we vanwege de top extra zuinig om moeten springen met onze inzet. We kunnen elke politiemedewerker maar één keer inzetten. ‘

Voor evenementen waar geen politie voor nodig is, is er niks aan de hand. Zo gaat het Orgelfestival in Alkmaar gewoon door, net als de wielerronde van Warmenhuizen. Organisator Vince Goudsblom heeft nog geen vergunning aangevraagd voor de wedstrijd, maar verwacht geen problemen. "De race loopt door het dorp en er is geen politie nodig. De verkeersregelaars doen hier alles."

Verplaatsen is geen optie

Van der Linden overwoog nog de harddraverij te verplaatsen, maar dat bleek onhaalbaar vanwege de drukke racekalender. "Er staan dit jaar nog 30 harddraverijen gepland. De paarden hebben tussendoor rust nodig, dus het kon niet anders dan in deze week."

De bal ligt nu bij de gemeente. Een woordvoerder laat weten dat zij hun best doen om het stadsfeest door te kunnen laten gaan. "Er wordt op ons een beroep gedaan om de politie-inzet zo minimaal mogelijk te laten zijn. We zijn er druk mee bezig om dat goed te regelen."

"De wissel die zo'n Navo-top trekt op al die sociale evenementen in dit land, is eigenlijk te groot", vindt Van der Linden. "We hebben er geen ruimte voor en zijn hier logistiek niet opgericht. Wij hadden dat niet naar Nederland hoeven halen."