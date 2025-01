Afval stapelt zich op in Enkhuizen, maar overtreders gaan vrijuit

Een nieuw afvalsysteem, dat in september vorig jaar werd ingevoerd, moest ervoor zorgen dat vuilniszakken uit het straatbeeld zouden verdwijnen en zwerfafval werd teruggedrongen. Toch blijven er regelmatig vuilniszakken naast de geplaatste verzamelcontainers liggen.

Boetes voor overtreders

Hoewel de containers soms overvol zijn of in storing staan, worden vuilniszakken ook in andere gevallen naast de containers gedumpt. Dit tot grote ergernis van inwoners, die oproepen om overtreders harder aan te pakken door meer controles en boetes. Voor jongeren onder de 16 jaar bedraagt de boete 55 euro, terwijl volwassenen 110 euro moeten betalen. Ondernemers die hun afval dumpen riskeren een boete van maar liefst 550 euro. "Dat heeft een afschrikkende werking. Maar ik zie nooit iemand controleren", aldus een inwoner eerder.

Volgens de gemeente wordt er wel degelijk gehandhaafd. Maar uit navraag blijkt dat er sinds september nog geen enkele boete is uitgedeeld aan afvaldumpers. "Er zijn diverse keren vuilniszakken gecontroleerd om te achterhalen wie de zakken heeft neergezet. Omdat er geen persoonsgegevens zijn aangetroffen was het niet mogelijk boetes op te leggen", aldus een gemeentewoordvoerder.

Hoe nu verder?

Maar hoe krijgt Enkhuizen het probleem dan wel onder de knie? Bewoners tipten al om op zondagmiddagen te controleren. Dan zouden veel vuilniszakken worden gedumpt. Of de gemeente dat gaat doen is onduidelijk. Op aanvullende vragen daarover is nog niet gereageerd.

Zelf riep de gemeente mensen al op om elkaar aan te spreken als ze het zien gebeuren. Verder wordt het gesprek aangegaan met afvalverwerker HVC om mogelijk extra containers te plaatsen.

Bekijk hieronder de reportage die we vorige week maakten over de afvaldumpingen in Enkhuizen.