Wie helpt Barbara met haar katten nu huishoudelijke hulp dat niet meer mag?

Barbara is vanwege een longziekte en een bindweefselaandoening volledig afgekeurd. Omdat ze daardoor moeilijk loopt en geen zware dingen kan tillen, krijgt ze wekelijks hulp in de huishouding. Tot kortgeleden werden de twee kattenbakken dan ook altijd verschoond. En bracht de huishoudelijke hulp de vuilniszakken naar de container op de hoek van de straat. Dat klusje moet ze voortaan zelf opknappen.

Magenta Zorg liet begin deze maand per brief weten dat het verzorgen van dieren niet onder de werkzaamheden valt. Een groot probleem voor Barbara met haar twee kattenbakken van in totaal 14 liter. "In het verleden is het altijd zonder morren of problemen gedaan, maar nu is het ineens te zwaar. Voor mij is het echt niet mogelijk die bakken te verschonen en vervolgens met twee zware zakken naar de container te lopen."

Niemand om het aan te vragen

Aankloppen bij verschillende hulpinstanties, haar dierenarts en de plaatselijke dierenwinkel leverden niets op. En ook in haar omgeving is er niemand die een oplossing kan bieden. "Mijn zoon werkt fulltime en studeert daarnaast ook nog. Bovendien heeft hij een kind en een hoogzwangere vrouw thuiszitten. Mijn naaste buren zijn in de tachtig, dus die kan ik het niet vragen. Een buurvrouw die ik om hulp vroeg, kwam niet opdagen. Verder heb ik niemand om het aan te vragen."