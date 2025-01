De Bert Grotenhuis Bokaal is gered: wie verbreekt record van Heemsteedse Josine?

De winnaars bij de mannen en de vrouwen krijgen de Bert Grotenhuis Bokaal. "Wel ironisch dat Bert de beker naar hemzelf heeft vernoemd", lacht Johan. "Nee hoor, grapje. Dat heeft niks met opschepperij te maken. Ik ken hem heel goed." Johan en Bert kennen elkaar al lang: Johan was leraar natuurkunde op het Eerste Christelijk Lyceum (ECL) en Bert was in de jaren zeventig één van zijn leerlingen. "Hij is prima geslaagd."

Bert volgt 'zijn' bokaal vanuit huis

"Het is ontzettend eervol dat Johan en de andere leden de organisatie overnemen", vertelt Bert. "Maar ik ben er zelf niet bij komende editie. Ik neem even een jaartje afstand. Ik woon nu in de buurt van Dronten en heb bijna geen meter geschaatst. Op internet kan ik de tussenstanden bijhouden en er is een webcam. Dus zo kan ik het toch in de gaten houden."

De oud-Haarlemmer hoopt op een groot aantal deelnemers. De ijsclub hangt al posters op en de inschrijving is net gestart. "De aantallen stijgen per jaar. Vorig jaar waren er meer dan zestig deelnemers. Hopelijk komen er nu weer meer bij. En ik hoop dat Josine er natuurlijk bij is. Niet normaal, haar niveau", herinnert Bert zich.

