Vier verdachten van 'schietincident' Kennemerstraat Haarlem weer op vrije voeten

Meerdere voetgangers en fietsers werden beschoten. Na de melding kwam een flinke politiemacht op het incident af. Daarbij werden ook een politiehond en een helikopter ingezet. De vier verdachten komen uit Haarlem, Haarlemmermeer, Amsterdam en Utrecht. Ze zijn tussen 18 en 21 jaar oud. Niemand raakte gewond.

Gel Blaster

Een politiewoordvoerder vertelt dat de mannen nog wel verdachte blijven in het onderzoek. Zodra dat onderzoek is afgerond, moeten ze hoogstwaarschijnlijk voor de rechter verschijnen. Het wapen waarmee werd geschoten, is in beslag genomen. Het gaat om een Gel Blaster.

Dat is een nepwapen, waarmee zachte, gekleurde balletjes worden afgeschoten. "Het is verboden om op zo'n manier met een nepwapen om te gaan", zegt de woordvoerder. "Je mag het gebruiken bij spelletjes, maar ermee dreigen of schieten op mensen in de openbare ruimte, is echt verboden." Dat zijn strafbare feiten, namelijk bedreiging of mishandeling.

