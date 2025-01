75.000 euro voor een nieuw logo en nieuwe naam: inwoners verbolgen over kosten

Kritische vragen in de politiek

Tijdens een raadsvergadering in Blaricum uitte raadslid Natascha Hoogendijk (Hart voor Blaricum) haar zorgen over de hoge kosten. Ook vroeg ze zich af waarom de gemeenteraden hier niet vooraf over geïnformeerd zijn. “Een naamswijziging is bijzonder ingrijpend, het kost heel veel belastinggeld. Waarom is er gekozen voor een naamsverandering?”, vroeg Hoogendijk zich af. “Wij weten van niets.”

Het BEL-bestuur erkende dat de raden eerder op de hoogte hadden moeten worden gebracht. Waarom dat niet is gebeurd, is onduidelijk.