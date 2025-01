Drukbezochte onthulling van struikelstenen voor vermoorde straatgenoten in Haarlem

Een van deze herdenkingsstenen is voor Philip Samuel Vlessing en zijn vrouw Rachel Vlessing-Viskoper. Philip was de zoon van de bekende IJmuidense componist Samuel Vlessing. Zelf was Philip ook een muzikaal talent. Er is zelfs nog een muziekstuk van hem gevonden. Maar zijn carrière eindigde abrupt door de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens een razzia werd Philip in Haarlem van straat geplukt en belandde uiteindelijk in een werkkamp. Hij keerde nooit terug en in 1951 werd hij samen met veel andere vermisten dood verklaard.

Tekst loopt door onder het informatieblok.