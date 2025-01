112-blog | Zakkenrollers Zaanse schans op heterdaad betrapt • Explosief gevonden in IJmuiden

09.13 uur

Vanmorgen is op de Kromhoutstraat in IJmuiden op straat, bij een bedrijfspand, een verdacht voorwerp aangetroffen. Explosievenverkenners hebben een eerste inspectie uitgevoerd en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. Het gebied is ruim afgezet, en de EOD zal verder onderzoek doen om vast te stellen of het mogelijk om explosief materiaal gaat.

Update 11:20 uur

De EOD heeft vastgesteld dat het om een echt explosief gaat. De politie is een onderzoek gestart. De omgeving is weer vrijgegeven.