Zon, buien en wind lossen elkaar af na een natte nacht

De dag start in Noord-Holland met opklaringen na een nacht waarin ongeveer 10 mm regen viel. De meeste regen is vertrokken, en vandaag kunnen we rekenen op een mix van zon en een enkele bui.

De temperaturen liggen hoog voor de tijd van het jaar, met maxima rond de 10 à 11 graden. Het is wel flink winderig, met een krachtige wind landinwaarts (windkracht 6) en tijdelijk stormachtige omstandigheden langs de kust. Later in de middag zal de wind geleidelijk afnemen.

Voor morgen verwacht Noord-Holland overwegend bewolkt weer met af en toe wat regen. In de middag breekt op sommige plaatsen de zon even door. De temperatuur blijft iets lager, rond de 9 graden. "Kortom, het weer blijft wisselvallig", concludeert weerman Jan Visser op NH Radio.