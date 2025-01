Vluchtauto voor inbraak Drents Museum werd gestolen in Alkmaar

Tussen 22 en 23 januari werd de grijze Volkswagen Golf, met het kenteken P-343-RL, gestolen vanaf de Ingelandstraat in Alkmaar. Tegelijkertijd, zo’n 80 kilometer verderop in het Friese Witmarsum, verdwenen een kentekenplaat (K-813-BK) vanaf een andere auto.

De gestolen Golf, voorzien van de gestolen kentekenplaten, werd diezelfde nacht rond half vijf gesignaleerd in Groningen. Een camera legde het voertuig vast op het Julianaplein. Daarna bleef het stil.

Twee dagen later, op 25 januari, dook de gestolen auto opnieuw op. In de vroege ochtend was de grijze Golf betrokken bij een explosie en inbraak bij het Drents Museum in Assen. De auto werd door de verdachten gebruikt als vluchtauto. Nog geen kwartier later, rond 4.00 uur, werd het voertuig uitgebrand aangetroffen onder het viaduct van de N33 bij de Grolloërstraat in Rolde.

'Er gebeurt hier eigenlijk nooit wat'

En zo werd de Ingelandstraat in Alkmaar onverwacht internationaal nieuws. Bewoners reageerden verbaasd toen bleek dat de gestolen Volkswagen Golf, gebruikt bij de inbraak in het Drents Museum, uit hun buurt kwam.

"Dat de auto juist hier is gestolen, lijkt een toevalligheid," vertelt een bewoner. "Het is hier altijd rustig, er gebeurt bijna nooit wat. Misschien koos de dader deze plek juist om sporen zo ver mogelijk uit elkaar te leggen."