Is het Amsterdamse openbaar vervoer echt zo duur? Rotterdam is duurder

In vergelijking met onze buren aan de andere kant van de Noordzee zijn de tarieven in Amsterdam best wel schappelijk. Een dagkaart in Londen zet je rekening bijna 19 euro terug en de tarieven voor losse trajecten verschillen per moment van de dag, maar kosten je al snel 4 euro. Daarmee is Londen de duurste stad om een ritje in het ov mee te maken.

Goedkoper dan Scandinavië

Maar niet alleen in Londen en Rotterdam kost de dagkaart je meer dan een tientje. Ook de Scandinavische landen zijn niet per se goed voor je portemonnee, maar dat is wel met meerdere producten en diensten daar. In Kopenhagen en Stockholm ben je respectievelijk 13,40 en 15,71 euro kwijt voor de dagkaart. De enkele ritten zijn daar 3,22 en 3,75 euro.

De Scandinavische steden zijn zelfs duurder dan Parijs. Daar is een dagkaart 'maar' 12 euro en ben je voor een ritje met de bus en de tram 1,60 euro kwijt en voor de metro 1,99 euro.

Net iets duurder

De prijzen voor het ov in de stad passen eigenlijk goed in het Europese gemiddelde van andere grote steden. Madrid, Barcelona en Wenen zijn net wat goedkoper, maar dat scheelt zo'n euro voor een dagkaart en een ritje. En zoals eerder beschreven is Amsterdam dan wel weer stukken goedkoper dan Parijs en Londen.