Voetballen voor Aruba maakt veel los bij amateurspeler Terence Groothusen

Als Groothusen met Aruba speelt zijn de tegenstanders van het kaliber Jamaica, Barbados, Puerto Rica en Sint-Maarten. "Voordat je de wedstrijd speelt, sturen mensen die je niet zo goed kent, je berichten van: 'zet hem op'!"

Inmiddels staat de teller op twintig interlands voor Aruba. De Amsterdammer debuteerde in 2019 in de wedstrijd tegen Antigua. "Ik wist niet wat ik kon verwachten. Je traint in 35 graden, terwijl het hier dan in november dan één graden is of sneeuwt. Alles is gewoon heel anders."

In juni staan de eerstvolgende interlands met Aruba weer op het programma. Tot die tijd zal hij met ADO'20 gaan proberen om van de laatste plaats in de tweede divisie af te komen.