Kritische Zico Buurmeester schuurt tegen een vaste basisplek bij AZ aan

Aankomende week reist AZ af naar Hongarije. In Boedapest wacht donderdag de confrontatie met Ferencváros, het laatste groepsduel van de Europa League. De Alkmaarders zijn al zeker van de tussenronde, maar hopen op een nog betere uitgangspositie. Dat duel kun je uiteraard volgen via het liveblog op nhsport.nl en in de app.

Daarna gaat AZ op zondag 2 februari op bezoek bij Willem II. De aftrap is om 20.00 uur en die wedstrijd kun je live volgen in een extra lange uitzending van NH Sport op NH radio én via ons liveblog.