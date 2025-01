Holocaustherdenking in teken van antisemitisme en het doorgeven van oorlogsverhalen

Antisemitisme was ook het thema tijdens de toespraken die gehouden werden. Zo vertelde premier Schoof: "Het is bitter, dat we aan begin van dit herdenkingsjaar moeten constateren dat antisemitisme niet weg is. Integendeel, het lijkt almaar aanweziger, zichtbaarder, tastbaarder. Ook in de straten van Amsterdam."

Burgemeester Halsema riep op tot actie: "Laten we ons altijd verzetten tegen antisemitisme. Tegen gescheld, online en op school. Laten we pal staan voor de veiligheid van Amsterdammers, die joodse symbolen dragen. Voor het recht om zichtbaar joods te zijn en zichtbaar jezelf te zijn. Alleen zo kunnen we samen onze gebroken wereld repareren."