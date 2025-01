Vermoorde vluchteling en dragqueen William (35) herdacht

"We zijn allemaal in shock", vertelt Yorwin Diaz Chaves. Hij stond onlangs nog met William, die regelmatig optrad als dragqueen Alyssa, nog op het podium. "Het is echt vreselijk, ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven", vertelt hij met tranen in zijn ogen. "Hij was superlief, een goede vriend en erg talentvol. Hij had altijd een goede energie om zich heen hangen."

Verblijfsvergunning

Willliam ontvluchtte Venezuela vanwege zijn geaardheid. Onlangs kreeg hij een verblijfsvergunning. "Hij begon net aan een nieuw leven, een leven in vrijheid en dan eindigt het op deze manier, dat is heel tragisch", vertelt Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support.

Kortekaas zet zich in voor lhbtq-asielzoekers die regelmatig te maken krijgen met geweld. Ook William hielp hij met het vinden van een veilige plek. "Of zijn dood hier ook mee te maken heeft? Dat is speculeren, maar ik hoop wel dat mensen die meer weten zich melden bij de politie."

(Tekst loopt door onder de foto)