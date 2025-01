Oudste toko van Amsterdam Zuidoost én geliefde plek bij hiphopartiesten viert 50-jarig jubileum

De bekendste videoclip die er ooit is opgenomen is waarschijnlijk Op m’n monnie, van Famke Louise. Het nummer ging in 2017 viral. De scène waarin ze groene en paarse Fernandes op de grond gooit, staat nog bij veel mensen goed in het geheugen gegrift. “O, dat brengt geluk voor in de winkel,” zegt Kai Hing lachend. “In de Chinese cultuur betekent dat: nog beter, nog gezonder en nog meer geld verdienen.”

“Nee, dat is gieten met bier, pa,” roept zoon Ramon Li (46), die op papier de officiële eigenaar is, vanachter de toonbank. De toko was ook te zien in de serie Mocro Maffia en een aflevering van Holland's Next Top Model. Ramon: “Dat was wel gek. Opeens had je schaars geklede dames die op onze zakken rijst stonden te poseren.”