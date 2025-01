Premier Schoof bij Holocaustherdenking: "Bitter om na 80 jaar te constateren dat antisemitisme niet weg is"

"Het is bitter om 80 jaar later te moeten constateren dat antisemitisme niet weg is", sprak Schoof. "In tegendeel. Het lijkt alsmaar aanweziger te worden, ook hier in de straten van Amsterdam. De stad die al eeuwenlang op zoveel manieren gestempeld wordt door de aanwezigheid van haar Joodse inwoners en hun tradities."

"Laat die aanwezigheid zichtbaar blijven", sprak Schoof. "Die moet zichtbaar blijven, omdat haat nooit mag winnen. Overal waar haat groeit, verliezen mensen elkaar."

Tikoen Olam

Halsema haalde in haar speech - niet voor het eerst - een uitspraak aan die één van de aanwezigen op de herdenking, Namenmonument-initiatiefnemer Jacques Grishaver, twee jaar geleden maakte: "Overal ter wereld steekt het antisemitisme zijn lelijke kop weer op."

Daarna noemde de burgemeester het begrip tikoen olam: "Dat is de opdracht om onze gebroken wereld te repareren. Tikoen olam is het verleden, het heden en de toekomst van Joods Nederland. En het is ook het hart van Amsterdam."

Nieuwe barsten in de wereld

"Laten wij die toekomst koesteren" zei Halsema, die stelt dat er 80 jaar na de Holocaust 'nieuwe barsten in de wereld ontstaan': "In de veiligheid, in het vertrouwen in de overheid en in de samenleving en in de overtuiging van Joden dat hun toekomst en die van hun kinderen hier ligt."

"Laten wij om hen heen staan. Laten wij ons altijd verzetten tegen het antisemitisme dat onze Joodse medeburgers ook nu en dagelijks teistert. Tegen het anti-Joodse gescheld, online, op school en op straat. Laten we pal staan voor de veiligheid van Amsterdammers die Joodse symbolen dragen. Voor het recht om zichtbaar en hoorbaar Joods te zijn. Altijd en overal."

Spanning is niet zomaar weg

Schoof: "De pijnlijke realiteit is dat de aanslagen van 7 oktober 2023 en al het geweld en verdriet daarna de haat hebben gevoed. Het is pijn die bij velen wordt gevoeld en die mensen verdeeld. Wereldwijd en ook bij ons. En ook al kunnen we hoop koesteren na vorige week, alle spanningen zijn niet zomaar weg. Het is zoeken naar het antwoord op de vraag hoe we de tegenstellingen kunnen overbruggen en geslagen wonden te helen. Ik heb daar ook geen eenvoudige oplossing voor. Maar was er in het heden ook over Israël en Gaza gezegd kan en moet worden, laat ons daar niet het verleden van de Holocaust mee belasten."