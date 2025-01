🔴Liveblog: AZ ten onder tegen Sparta in de absolute slotfase; Jong AZ ook onderuit

42 minuten geleden

Marc Houtzager heeft voor de derde keer Jumping Amsterdam gewonnen. De 54-jarige ruiter was in de wereldbekerwedstrijd in de Amsterdamse RAI foutloos in de jump-off en met een tijd van 38,30 seconden de snelste. Hij won voor de Ier Denis Lynch en Jur Vrieling.

Houtzager won in 2020 ook al Jumping Amsterdam met zijn merrie Sterrehof's Dante. Daarmee was hij de laatste Nederlandse winnaar bij de springruiters. In 2018 had hij Jumping Amsterdam voor het eerst gewonnen met Calimero.