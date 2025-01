Nieuwe animatie laat zien hoe enorm kasteel eruit zag (tot het totaal vernietigd werd)

Het werd zeven eeuwen geleden totaal vernietigd, maar daarna zijn de resten ontzettend goed bewaard gebleven: dat van kasteel Oud Haerlem in Heemskerk. De resten liggen achter slot Assumburg. In deze video neemt Oud Haerlem-expert Jean Roefstra je mee over het terrein, aan de hand van nieuwe 3D-animaties. Daaruit blijkt hoe groot het terrein wel niet was.