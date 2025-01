Fietsers en voetgangers beschoten in Haarlem, vier aanhoudingen

"We kregen de melding dat er mogelijk mensen beschoten werden vanuit een raam", vertelt een woordvoerder van de politie. "Verschillende wandelaars en fietsers waren beschoten met zachte balletjes."

Er is niemand gewond geraakt. De politie wist het raam waaruit geschoten werd te vinden en heeft vier volwassen mannen aangehouden. "Ze zitten nog vast en de politie doet onderzoek", zegt de woordvoerder.

Het hebben van een balletjespistool, ook een airsoftwapen genoemd, mag niet en is verbonden aan strenge regels. "Er wordt onderzocht of er inderdaad met de nepwapens op mensen is gericht of geschoten, dat is verboden."