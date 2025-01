Julian Rijkhoff wacht geduldig op doorbraak bij Ajax: "Focus me op het maken van goals"

Bij Ajax is de concurrentie voor de spitspositie moordend. Brian Brobbey, Wout Weghorst en Chuba Akpom hebben op dit moment een streepje voor op de 20-jarige Noord-Hollander. Van een eventueel verhuurperiode naar een andere eredivisieclub wil Rijkhoff echter niets weten. "Daar ben ik helemaal niet meer bezig. Ik focus me op mijzelf en op Ajax. En op het maken van goals. Dat is waar ik mee bezig ben."