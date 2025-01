Extinction Rebellion-demonstrant kwaad op politie: "Je moet de regels kennen"

Een demonstrant die van het ene naar het andere groepje wilde lopen werd door agenten teruggestuurd en reageerde kwaad. "Als de weg geblokkeerd is hebben we demonstratierecht", beweerde de man. "Je moet de regels kennen", zei de demonstrant tegen de agenten.

Al snel werd vanuit een ME-busje omgeroepen dat burgemeester Halsema de demonstratie ontbonden had, omdat demonstreren op de snelweg vooraf al door haar verboden was. "Het is ons niet echt gelukt", vond een andere demonstrant. "We wilden daar op de A10 staan. We staan nu op de afrit. Dus we hadden liever daar ons demonstratierecht uitgeoefend. Maar helaas is dat voorkomen."