Tyrese Noslin luistert basisplaats bij Telstar op met doelpunt: "Goede revanche"

Anthony Correia zag zijn Telstar scherp en fris voor de dag komen in het eigen stadion. Op Sportpark Schoonenberg zijn de Witte Leeuwen bovendien nu al tien competitiewedstrijden ongeslagen. "Leuk!", is de reactie van Correia op deze fraai reeks. "Ik hoop dat tegenstanders het moeilijk vinden om van Telstar te winnen. Ik hoop ook dat we buiten de deur lastig te verslaan zijn."

De volgende wedstrijd van Telstar is aanstaande vrijdag. Dan gaat de ploeg van Correia op bezoek bij SC Cambuur. De wedstrijd in Leeuwarden begint om 20.00 uur en is live te volgen in de radio-uitzending van NH Sport op NH Radio.