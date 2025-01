Bewoners Haarlemmerweg geschrokken van brand met veel rook: "Ik kon niet meer ademen"

Iets na zessen brak de brand uit in de meterkast op de zesde verdieping. "Ik werd wakker gemaakt door mijn vriendin dat er brand was en op hetzelfde moment werd er hard op de voordeur geklopt door de brandweer", vertelt een van de bewoners. "Wij hadden geen rook binnen, dus moesten de deur goed dichthouden. Tegelijkertijd zagen we wel een hoop bewoners buiten. Het was best een beetje spannend."

Een andere bewoner die wel naar buiten moest door de rook, was bij de meterkast geweest. "Ik was vroeger wakker en op gegeven moment viel de stroom uit. Ik heb toen Liander gebeld en moest van hen kijken bij de meterkast, daar zag ik een enorme rookontwikkeling. Ik kon eigenlijk niet eens meer ademen en ging snel naar buiten. De brandweer was er binnen vijf minuten.

De brand was uiteindelijk ook snel onder controle door de brandweerlieden. Een aantal bewoners werd vanwege rookinhalatie nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een deel van de bewoners kon na controle van de brandweer weer naar binnen. Woningen in de buurt van het appartement zullen langere tijd onbewoonbaar zijn.