Pand gekraakt aan Rozengracht, krakers hangen spandoeken op

Het is nog niet duidelijk wanneer het pand in het centrum precies gekraakt is. Vaak zitten krakers al een paar dagen in het pand voordat zij bekend maken dat er gekraakt is. Dit om te voorkomen dat de krakers op heterdaad worden betrapt en daardoor meteen ontruimd kunnen worden. Na 72 uur bivakkeren zonder opgemerkt te zijn, kan er "huisvrede" worden vastgesteld. Dat beschermt hen tegen uitzetting en moet er naar de rechtbank worden gestapt.

De politie bevestigt dat het pand aan de Rozengracht is gekraakt. Of er al aangifte is gedaan door de eigenaar van het pand is nog niet duidelijk.