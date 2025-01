Lichaam vermiste Haarlemse Monique (64) gevonden

De vrouw vertrok donderdagochtend rond 11.00 uur voor een wandeling. Daarna keerde ze niet meer terug. De politie maakte zich grote zorgen om haar verdwijning.

Haar lichaam is vanmiddag in de vaart langs de Noord Schalkwijkerweg in Haarlem gevonden. De brandweer heeft haar uit het water gehaald. Er is geen sprake van een misdrijf, laat een politiewoordvoerder weten. "We willen iedereen bedanken die de informatie heeft gedeeld en wensen de nabestaanden veel sterkte."